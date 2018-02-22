Вы вправе записать в графике 14 дней.

Право на ежегодный отпуск появляется у сотрудника после полугода работы в компании. Отпуска за следующие рабочие годы сотрудник по согласованию с руководством может использовать в любое время. В том числе отгулять авансом. При этом за каждый рабочий год сотруднику положено 28 календарных дней отпуска (ст. 114, 122 ТК РФ).

Ежегодно работодатели составляют график отпусков на будущий год (ст. 123 ТК РФ). В документе работники расписывают периоды, когда хотели бы воспользоваться отпуском, который положен им за следующий год. Если у сотрудника осталось всего 14 календарных дней отпуска, вы вправе расписать в графике только эти дни. Но учтите, что одна из частей отпуска в году должна составлять не менее 14 дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). Поэтому весь оставшийся отпуск сотрудник должен использовать разом.

Также не будет ошибкой, если вы распишете в графике на сотрудника 28 календарных дней. Например, разрешите ему использовать отпуск в счет 2019 года.