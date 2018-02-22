Разницу между стоимостью товаров, по которой вы продаете активы, и ценой в соглашении об отступном учтите в доходах.

В счет долга по договору займа компания вправе передать кредитору имущество. В таком случае стороны подписывают соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ). В налоговом учете компания проводит это как реализацию активов. Выручкой будет сумма долга, а расходами — себестоимость товаров, которые компания передает в счет займа.

Для отступного вы установили стоимость активов меньше цены, по которой обычно продаете товары сторонним покупателям. Это выгодно для учредителя. Компания и единственный учредитель считаются взаимозависимыми (подп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Поэтому в доходах нужно учесть не только заем, но и недополученный доход (ст. 105.3 НК РФ). То есть разницу между ценой, по которой вы обычно продаете товары, и стоимостью этих активов в соглашении об отступном.