1622 февраля 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя, который совмещает патент с упрощенкой. Бизнесмен применяет в работе онлайн-кассу, всю выручку проводит через аппарат. Чеки пробиваем по каждой системе налогообложения. Мы вправе вести раздельный учет доходов по этим документам?

Темы:

отвечает:

Вы вправе вести раздельный учет по чекам.

Предприниматель может одновременно вести деятельность на патентной системе и упрощенке. Но при этом нужно организовать раздельный учет (п. 6 ст. 346.53 НК РФ). Доходы и расходы, которые относятся к разным видам деятельности, бизнесмен должен отражать в отдельных книгах учета. Формы утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135н.

Как именно вести раздельный учет, кодекс не устанавливает. Вы вправе разработать свой способ. В чеках онлайн-касс продавец обязан пробивать систему налогообложения (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Поэтому вы вправе вести раздельный учет на основании этих документов. Главное, чтобы кассир верно относил товары к разным системам налогообложения.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.