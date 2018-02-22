Вы вправе вести раздельный учет по чекам.

Предприниматель может одновременно вести деятельность на патентной системе и упрощенке. Но при этом нужно организовать раздельный учет (п. 6 ст. 346.53 НК РФ). Доходы и расходы, которые относятся к разным видам деятельности, бизнесмен должен отражать в отдельных книгах учета. Формы утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135н.

Как именно вести раздельный учет, кодекс не устанавливает. Вы вправе разработать свой способ. В чеках онлайн-касс продавец обязан пробивать систему налогообложения (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Поэтому вы вправе вести раздельный учет на основании этих документов. Главное, чтобы кассир верно относил товары к разным системам налогообложения.