Вы вправе вернуть или зачесть налог.

Налог за компанию вправе заплатить другая организация или «физик» (п. 1 ст. 45 НК РФ). Главное, правильно заполнить платежку. Инструкция есть в «УНП» № 16, 2017, стр. 9 «Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет».

Важная статья:

Компаниям запретили платить друг за друга НДС

Директор не вправе вернуть деньги после того, как заплатил налог за компанию. Даже если он заплатил лишнее, распоряжаться этими средствами вправе организация. Ведь она вернет деньги директору.

Переплату зачтите в счет будущих платежей по НДС или в счет других федеральных налогов. Также деньги можно вернуть. Заявление о зачете или возврате заполните по форме из приказа ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182@.

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