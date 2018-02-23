1223 февраля 2018

Директор заплатил за компанию НДС. Сейчас мы обнаружили, что начислили лишний налог, и подали уточненку. Возникла переплата по НДС. Как мы вправе с ней поступить, учитывая, что налог платил директор из собственных средств?

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отвечает:

Вы вправе вернуть или зачесть налог.

Налог за компанию вправе заплатить другая организация или «физик» (п. 1 ст. 45 НК РФ). Главное, правильно заполнить платежку. Инструкция есть в «УНП» № 16, 2017, стр. 9 «Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет».

Директор не вправе вернуть деньги после того, как заплатил налог за компанию. Даже если он заплатил лишнее, распоряжаться этими средствами вправе организация. Ведь она вернет деньги директору.

Переплату зачтите в счет будущих платежей по НДС или в счет других федеральных налогов. Также деньги можно вернуть. Заявление о зачете или возврате заполните по форме из приказа ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182@.

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