923 февраля 2018

Выдали сотруднику заем. Сейчас у работника тяжелое финансовое положение, поэтому директор распорядился простить заем. Надо ли начислить взносы на прощенный долг?

Тема:

отвечает:

Не начисляйте взносы на прощенный долг, если это единичный случай.

Взносами облагаются выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам, по которым «физик» выполняет работы или услуги (п. 1 ст. 420 НК РФ). Выплата по договору займа не связана с трудовыми отношениями, поэтому не облагается взносами. Если компания решила простить долг по такому контракту, начислять на него взносы тоже не нужно. Это подтверждают налоговики (письмо ФНС России от 26.04.17 № БС-4-11/8019).

В фондах раньше считали по-другому и требовали взносы с прощенных долгов. Доказать свою правоту удавалось только в суде (определение ВС РФ от 18.08.15 № 306-КГ15-8237). Сейчас споры тоже возможны, но только если налоговики заподозрят, что компания заменяет прощенными займами зарплату. Если у вас есть основания, чтобы простить сотруднику долг и вы не делаете этого систематически, споров быть не должно.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.