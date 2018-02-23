Не начисляйте взносы на прощенный долг, если это единичный случай.

Взносами облагаются выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам, по которым «физик» выполняет работы или услуги (п. 1 ст. 420 НК РФ). Выплата по договору займа не связана с трудовыми отношениями, поэтому не облагается взносами. Если компания решила простить долг по такому контракту, начислять на него взносы тоже не нужно. Это подтверждают налоговики (письмо ФНС России от 26.04.17 № БС-4-11/8019).

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Кому ФНС и ПФР простят долги и обнулят штрафы

В фондах раньше считали по-другому и требовали взносы с прощенных долгов. Доказать свою правоту удавалось только в суде (определение ВС РФ от 18.08.15 № 306-КГ15-8237). Сейчас споры тоже возможны, но только если налоговики заподозрят, что компания заменяет прощенными займами зарплату. Если у вас есть основания, чтобы простить сотруднику долг и вы не делаете этого систематически, споров быть не должно.

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