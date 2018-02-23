Стоимость путевки облагается страховыми взносами.

Компании начисляют взносы на все выплаты в рамках трудовых отношений с работодателем. С финансовым директором действует трудовой договор. Именно поэтому он получает путевку в санаторий за счет компании.

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Какие выплаты теперь облагаются страховыми взносами

Так как кодекс не освобождает стоимость путевки от взносов, потребуется их начислить (письмо Минфина России от 11.09.17 № 03-15-06/58228).

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