Отражайте в отчете иностранца, если у него нет статуса высококвалифицированного специалиста.

В расчет по страховым взносам компания включает застрахованных сотрудников. Иностранные сотрудники, которые временно пребывают в нашей стране, тоже считаются застрахованными (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ). Поэтому выплаты таким работникам и взносы за них нужно отражать в отчете. Но есть одно исключение из правил.

Временно пребывающий иностранец не считается застрахованным, если он высококвалифицированный специалист в соответствии с Федеральным законом от 25.07.02 № 115-ФЗ. Взносы за таких сотрудников не платят (письмо Минфина России от 12.07.17 № 03-15-06/44430). Поэтому выплату высококвалифицированным иностранным специалистам не отражайте в расчете и не заполняйте на таких работников раздел 3 отчета (письмо ФНС России от 31.08.17 № БС-4-11/17291@).

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