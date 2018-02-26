2026 февраля 2018

У нас турагентство на упрощенке. В прошлом году платили взносы по пониженным тарифам. Но из-за введения ОКВЭД2 стали платить взносы по обычным тарифам. Недавно узнали, что изменение ОКВЭД не влияет на тариф. Вправе ли мы пересчитать взносы с начала года?

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отвечает:

Да, вы вправе пересчитать взносы с начала года по пониженным тарифам.

Компании на упрощенке вправе платить взносы по пониженным тарифам. Для этого нужно, чтобы организация занималась льготными видами деятельности. Виды деятельности, которые подпадают под льготу, перечислены в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ. Доход от такой деятельности должен быть не менее 70 процентов от общей выручки. А общий доход не должен превышать 79 млн рублей.

Компании, которые работают в сфере транспорта и связи, вправе платить взносы в налоговую в размере 20 процентов (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ). В 2016 году у турфирм был ОКВЭД 63.3, который входил в раздел «Транспорт и связь». После введения нового ОКВЭД2 в 2017 году код стал другим — 79.11. Но это не повлияло на право компании применять пониженный тариф.

То есть если в 2017 году организация не изменила вид деятельности, то право на пониженный тариф она не потеряла (письмо Минфина России от 13.10.17 № 03-15-07/66964). А значит, вы вправе пересчитать взносы за весь год, подать уточненки и вернуть переплату.

Обращаю внимание, что Госдума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в НК РФ. Он уточняет виды деятельности в соответствии с новым ОКВЭД.

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