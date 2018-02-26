Представьте документы о деятельности по запросу налоговиков. Чтобы воспользоваться пониженным тарифом, достаточно заполнить в расчете приложение 5.
IT-компании вправе платить взносы по пониженным тарифам, если соответствуют трем критериям из пункта 5 статьи 427 НК РФ. У компаний должны быть:
- государственная аккредитация;
- доля доходов от основного вида деятельности не менее 90 процентов;
- средняя численность работников — минимум семь сотрудников.
- Важная статья:
- Убедитесь, не переплачивает ли компания взносы
Если IT-компания платит взносы по пониженным тарифам, то в подтверждении права на льготу заполняйте приложение 5 к разделу 1 расчета по взносам. В нем записывайте информацию, которая подтверждает право на тариф: среднюю численность, доходы и сведения из реестра аккредитованных организаций.
Дополнительно не надо прикладывать к отчету по страховым взносам документы, которые подтверждают право на тариф. Если налоговики захотят удостовериться в праве на льготу, они попросят компанию представить подтверждения: выписку из реестра аккредитованных организаций, расчет средней численности (письмо ФНС России от 10.03.17 № БС-3-11/1649@).
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