Взносы считайте от вмененного и потенциального дохода.

Налог на ЕНВД и патенте не зависит от фактических доходов предпринимателей. Они платят в бюджет с вмененного или потенциального дохода, размер которого устанавливают местные власти. Взносы по тарифу 1 процент тоже считайте с доходов, с которых платите налоги (письмо ФНС России от 07.03.17 № БС-4-11/4091@).

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При этом, в частности, если доход предпринимателя на упрощенке по правилам кодекса больше 300 тыс. рублей, а выручка меньше этой суммы, все равно потребуется заплатить 1 процент с превышения. То есть предприниматели на упрощенке не вычитают расходы из доходов. Взносы перечисляйте в инспекцию по месту жительства предпринимателя независимо от того, где он ведет деятельность.

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