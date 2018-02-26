1526 февраля 2018

Предприниматели, доход которых превысит 300 тыс. рублей, платят дополнительные взносы в размере 1 процента. Как определять доход индивидуальным предпринимателям на спецрежимах: ЕНВД, патенте, упрощенке?

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отвечает:

Взносы считайте от вмененного и потенциального дохода.

Налог на ЕНВД и патенте не зависит от фактических доходов предпринимателей. Они платят в бюджет с вмененного или потенциального дохода, размер которого устанавливают местные власти. Взносы по тарифу 1 процент тоже считайте с доходов, с которых платите налоги (письмо ФНС России от 07.03.17 № БС-4-11/4091@).

При этом, в частности, если доход предпринимателя на упрощенке по правилам кодекса больше 300 тыс. рублей, а выручка меньше этой суммы, все равно потребуется заплатить 1 процент с превышения. То есть предприниматели на упрощенке не вычитают расходы из доходов. Взносы перечисляйте в инспекцию по месту жительства предпринимателя независимо от того, где он ведет деятельность.

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