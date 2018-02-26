1126 февраля 2018

Компания оказывает услуги хостинга, или использования программ в «облаке». Вправе ли мы платить пониженные страховые взносы как IТ‑компании?

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отвечает:

Вправе, если у компании есть государственная аккредитация и вы выполняете другие условия для льготы.

Чтобы платить пониженные взносы как IТ-компания, нужно получить государственную аккредитацию. Ее выдает Минкомсвязь России только организациям, которые работают в области информационных технологий (п. 1 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 06.11.07 № 758). Если этот документ есть, проверьте другие условия для тарифа.

Для льготы нужно получать не менее 90 процентов выручки от деятельности по передаче прав использования и продажи собственно разработанных программ и пр. (п. 5 ст. 427 НК РФ). Кроме того, среднесписочная численность сотрудников за расчетный или отчетный период должна составлять семь человек или больше.

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