1226 февраля 2018

У банка, где у нас открыт расчетный счет, отозвали лицензию. На нем зависли деньги — 3 млн рублей. Мы вправе их списать?

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отвечает:

Дебиторку можете учесть, когда долг станет безнадежным.

После того как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, компания не может распоряжаться деньгами на счете. Средства можно вернуть, если у банка достаточно денег.

Банком без лицензии управляет временная администрация. Она распределяет требования кредиторов в порядке очередности. Чтобы встать в очередь на возврат денег, подайте заявление временному управляющему. После этого деньги, которые были на счете, переведите в учете в состав дебиторской задолженности.

Если очередь до компании так и не дойдет или деньги вернут только частично, остаток можно списать. Но только после того, как банк ликвидируют, то есть исключат кредитную организацию из ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 266 НК РФ).

Списать деньги раньше нельзя, даже если банкротство продлится больше трех лет (письмо Минфина России от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313). Если компания создает в налоговом учете резерв по сомнительным долгам, списать средства на счете в резерв не получится.

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