126 февраля 2018

Один из контрагентов нам должен. Срок возврата денег истек. Мы продали долг со скидкой в 30 процентов. Как учесть доходы и расходы при переуступке и отразить операцию в отчетности?

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отвечает:

Учтите доходы от продажи дебиторки и расходы в размере первоначального долга.

Выручку от продажи дебиторской задолженности учитывайте в доходах на дату реализации. То есть в момент, когда право требования долга перейдет к другой организации (п. 1 ст. 249, п. 5 ст. 271 НК РФ). В это же время вы вправе списать расходы по сделке. Вы уступаете долг со скидкой 30 процентов.

Так как дата оплаты на момент продажи уже наступила, полностью спишите первоначальный долг. Раньше компании признавали убыток частями, но с 2015 года ограничений нет. Поэтому учтите расходы сразу (п. 2 ст. 279 НК РФ).

В декларации по налогу на прибыль отразите выручку от уступки долга по строке 013 приложения 1 к листу 02. А расходы от продажи в размере задолженности — в строке 059 приложения 2 к листу 02. Убыток в приложении 3 к листу 02 не отражайте (письмо ФНС России от 25.06.15 № ГД-4-3/11053).

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