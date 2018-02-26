Учтите доходы от продажи дебиторки и расходы в размере первоначального долга.

Выручку от продажи дебиторской задолженности учитывайте в доходах на дату реализации. То есть в момент, когда право требования долга перейдет к другой организации (п. 1 ст. 249, п. 5 ст. 271 НК РФ). В это же время вы вправе списать расходы по сделке. Вы уступаете долг со скидкой 30 процентов.

Важная статья:

Минфин требует включать коммуналку в доходы

Так как дата оплаты на момент продажи уже наступила, полностью спишите первоначальный долг. Раньше компании признавали убыток частями, но с 2015 года ограничений нет. Поэтому учтите расходы сразу (п. 2 ст. 279 НК РФ).

В декларации по налогу на прибыль отразите выручку от уступки долга по строке 013 приложения 1 к листу 02. А расходы от продажи в размере задолженности — в строке 059 приложения 2 к листу 02. Убыток в приложении 3 к листу 02 не отражайте (письмо ФНС России от 25.06.15 № ГД-4-3/11053).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>