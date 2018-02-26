3326 февраля 2018

По договору лизинга компания получила автомобиль и поставила на баланс. В течение года мы перечисляли владельцу лизинговые платежи, а затем внесли выкупную стоимость и получили машину в собственность. Срок полезного использования машины по классификатору — три года. Мы год списывали амортизацию по имуществу в лизинге. Как амортизировать автомобиль после того, как он перешел в собственность компании?

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отвечает:

Амортизируйте автомобиль в течение оставшихся двух лет.

Первоначальной стоимостью автомобиля в лизинге считаются расходы лизингодателя на покупку, доставку и доведение актива до состояния его использования (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ). Именно по этой стоимости лизингополучатель ставит машину на баланс.

Если актив на балансе лизингополучателя, он амортизирует объект с учетом первоначальной стоимости. Кроме амортизации в расходах учитывают лизинговые платежи за вычетом амортизации (абз. 2 подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Как только договор лизинга закончился, актив нужно снять с баланса. А затем поставить его на учет по новому основанию — теперь машина в собственности у компании. В этом случае вы заново формируете первоначальную стоимость машины (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ). Это будет выкупная цена, которую компания заплатила за автомобиль.

Если выкупная цена больше 100 тыс. рублей, амортизируйте актив с учетом новой первоначальной цены (п. 7 ст. 258 НК РФ, письмо Минфина России от 12.02.16 № 03-03-06/3/7617). Срок полезного использования установите с учетом времени, когда машина была в лизинге. То есть амортизируйте актив в течение двух оставшихся лет.

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