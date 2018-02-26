Документы по сделке подтвердят расходы и вычеты.

Через какое-то время после сделки контрагент может ликвидироваться. Это законная процедура. Поэтому кодекс не требует убирать расходы и вычеты по сделкам с поставщиками, которые выбыли из ЕГРЮЛ. Ликвидация не означает, что контрагент не исполнил свои налоговые обязательства. В частности, не заплатил НДС с доходов от сделки.

Тем не менее инспекторы тщательнее проверят операции с ликвидированными поставщиками. Понадобится доказать, что сделка была реальной. Для этого предъявите документы, которые есть у компании. Если не получится доказать правоту на проверке, у вас есть шансы отбиться в суде (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.09.17 № А45-4180/2017).