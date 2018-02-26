Контрагентов, суммы сделок с которыми незначительные, стоит проверять хотя бы через бесплатные сервисы.

Инспекторы больше не вправе снимать расходы у компании, если ее контрагент нарушил закон. Кроме того, налоговики официально отказались от понятия должная осмотрительность (письмо ФНС России от 16.08.17 № СА-4-7/16152@). Тем не менее безопаснее проверять контрагентов, с которыми компания хочет заключить сделку.

Если выяснится, что контрагент однодневка, инспекторы будут искать схемы в связях со всеми организациями, которые с ним работали. А если контрагент исполнил договор не лично, а чужими силами, налоговики снимут расходы и вычеты. На большом количестве мелких сделок компания может потерять значительные суммы налогов, поэтому безопаснее проверить надежность поставщика.