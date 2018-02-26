4626 февраля 2018

Подписали с контрагентом договор на ремонт офиса. Работы проводят сотрудники другой организации с таким же названием, но с другими реквизитами. Контрагент сообщил, что это субподрядчик. Мы вправе учесть расходы и применить вычеты?

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отвечает:

Компания вправе учесть расходы и вычеты НДС по сделке, если работы выполнил субподрядчик.

Инспекторы вправе снять расходы и вычеты, если сделку исполнит не тот контрагент, с которым у компании действует договор. Но так как по закону обязательства по исполнению сделки можно передать третьей стороне, в кодексе есть оговорка. Инспекторы не станут снимать вычеты, если работу исполнила другая организация, которой контрагент передал свои обязательства по закону или по условиям договора. Это правило действует и для договоров субподряда (подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

Подрядчик вправе передать свое обязательство субподрядчику, если иное не записано в контракте с заказчиком (п. 1 ст. 706 ГК РФ). Если в вашем договоре с контрагентом нет условия, что подрядчик обязан выполнить работы на объекте самостоятельно, вы вправе учесть расходы и принять вычеты (письмо Минфина России от 20.10.17 № 03-03-06/1/68944). Чтобы убедиться в законности действий контрагента, попросите у него заверенную копию договора на субподряд.

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