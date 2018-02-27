Вы вправе заключить сделку.

Поставщик не обязан представлять компании копии деклараций и документы, которые подтверждают юридический адрес. Кодекс не требует, чтобы компания проверяла своих поставщиков, поэтому у контрагентов появился еще один аргумент не давать документы.

Кроме того, некоторую информацию потенциальные партнеры относят к коммерческой тайне. Например, это данные паспорта директора, документы учета и другие бумаги.

Поясните контрагенту, что инспекторы могут снять расходы и вычеты, если у компании не будет доказательств, что сделку исполнил контрагент. Для этого вам необходимы гарантии исполнения сделки. То есть доказательства, что поставщик сам исполнит договор. Требовать для этого копию декларации не обязательно.

Чтобы составить досье, попросите у поставщика документы, которые подтвердят, что контрагент может исполнить обязательства по сделке. Например, сведения о составе работников, сотрудниках, которые вправе без доверенности действовать от имени организации. Эти данные к коммерческой тайне не относятся (ст. 5 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ). Если поставщик, несмотря на аргументы, отказывается представлять компании документы и скрывает свои активы, то заключать сделку рискованно.

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