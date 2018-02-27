2827 февраля 2018

В 2013 году заключили долгосрочные договоры с поставщиками. Контрагента не проверяли. Надо ли теперь проверять продавцов, с которыми работаем не первый год?

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отвечает:

Безопаснее собрать доказательства, что контрагент реальная компания и может сам исполнить сделку.

Инспекторы применяют новые правила на камералках деклараций, которые компании представили после 19 августа, и выездных проверках, которые назначены после 19 августа. Инспекторы снимут расходы и вычеты, если докажут, что компания умышленно занижала налоги.

В частности, умысел доказывают транзитные операции и сделки с взаимозависимыми посредниками (письмо ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@). Чтобы подтвердить реальность сделки, соберите доказательства, что контрагент может сам исполнить договор.

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