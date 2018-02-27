2527 февраля 2018

Работаю в компании недавно. У организации есть здание, но амортизацию по нему не начисляли. Выяснила, что компания построила здание собственными силами и получила свидетельство о собственности еще в 2016 году. При этом бывший бухгалтер не вела учет затрат на строительство. Документы тоже не сохранились. Нужно рассчитывать налог на имущество, амортизацию. Как теперь определить первоначальную стоимость?

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отвечает:

Возьмите за первоначальную рыночную стоимость актива.

Компания определяет первоначальную стоимость одним из способов, которые зависят от того, как организация получила имущество. Покупные активы оценивают по стоимости, за которую приобрели имущество, с учетом затрат на доставку, доработку и пр. Если компания получила актив в дар или обнаружила во время инвентаризации, берут рыночную стоимость. Для основных средств, которые организация создала собственными силами, за первоначальную стоимость берут расходы на создание (п. 8, 10, 11 ПБУ 6/01).

Ваша компания сама строила здание. Значит, нужно использовать последний способ, чтобы оценить актив. Но этой возможности нет, так как не сохранились документы на расходы. В таком случае вы вправе оценить актив по рыночной стоимости, как если бы обнаружили объект во время инвентаризации.

Оценку здания проведите сами на основании исследования рынка по продаже аналогичных зданий либо закажите услугу у оценщика. Расчет первоначальной стоимости оформите бухгалтерской справкой на дату, когда получили право собственности на недвижимость.

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