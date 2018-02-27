Возьмите за первоначальную рыночную стоимость актива.

Компания определяет первоначальную стоимость одним из способов, которые зависят от того, как организация получила имущество. Покупные активы оценивают по стоимости, за которую приобрели имущество, с учетом затрат на доставку, доработку и пр. Если компания получила актив в дар или обнаружила во время инвентаризации, берут рыночную стоимость. Для основных средств, которые организация создала собственными силами, за первоначальную стоимость берут расходы на создание (п. 8, 10, 11 ПБУ 6/01).

Важная статья:

Стоимость неотделимых улучшений можно учесть в расходах

Ваша компания сама строила здание. Значит, нужно использовать последний способ, чтобы оценить актив. Но этой возможности нет, так как не сохранились документы на расходы. В таком случае вы вправе оценить актив по рыночной стоимости, как если бы обнаружили объект во время инвентаризации.

Оценку здания проведите сами на основании исследования рынка по продаже аналогичных зданий либо закажите услугу у оценщика. Расчет первоначальной стоимости оформите бухгалтерской справкой на дату, когда получили право собственности на недвижимость.

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