1827 февраля 2018

У нас есть арендованное имущество, списанные основные средства и инвентарь, которые мы еще используем. Нужно учитывать их за балансом? Обязательно ли писать это в учетной политике?

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отвечает:

Учитывайте имущество за балансом. В приложении к учетной политике утвердите забалансовые счета, которые использует компания.

Компания учитывает за балансом имущество, которое не принадлежит ей на праве собственности. Это нужно, чтобы выполнить один из принципов, по которым компания формирует учетную политику (п. 5 ПБУ 1/2008).

Кроме того, за балансом можно отражать активы, которые организация уже полностью списала. Это нужно для сохранности имущества. А также чтобы во время инвентаризации можно было обосновать, что активы уже списаны и их не нужно приходовать как излишки.

Забалансовые счета, которые вы используете, перечислите в рабочем плане счетов. Его утвердите как приложение к учетной политике.

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