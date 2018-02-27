Да, компания вправе дополнить учетную политику в течение года, если появляются новые хозяйственные операции.

С 2013 года формы всех первичных документов утверждает директор компании (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Образцы бланков должны быть частью бухгалтерской учетной политики (п. 4 ПБУ 1/2008).

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Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

Среди года у компании могут возникнуть операции, которых ранее не было. Первичку для таких случаев можно утвердить и в середине года. Это не будет считаться изменением учетной политики (п. 10 ПБУ 1/2008).

Новая первичка может прийти в компанию от контрагентов. Но добавлять бланки поставщиков и прочих контрагентов в учетную политику компания не обязана. Просто отразите операцию на основании первички, которую разработал поставщик, если в ней есть все обязательные реквизиты (письмо Минфина России от 05.08.13 № 03-03-06/1/31261).

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