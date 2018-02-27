У ООО должна быть собственная учетная политика.

Компании, которые возникли после реорганизации, считаются вновь созданными. А значит, ООО нужно утвердить собственную учетную политику. Документ утвердите в течение 90 календарных дней с момента, когда запись о новой компании внесли в ЕГРЮЛ (п. 9 ПБУ 1/2008). При этом новая политика будет действовать с первого дня регистрации общества.

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На камералке взносов налоговики требуют учетную политику

Способы учета для новой компании вы вправе выбирать независимо от того, что было в учетной политике унитарной организации. Можно полностью переписать документ или взять за основу старую учетную политику, если специфика деятельности не изменилась. В любом случае учетную политику нужно утвердить новым приказом руководителя общества с ограниченной ответственностью.