1427 февраля 2018

Муниципальное унитарное предприятие с коммерческой деятельностью преобразовали в общество с ограниченной ответственностью. Нужно ли обществу сразу принимать новую учетную политику или можно до конца 2018 года пользоваться политикой унитарного предприятия?

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отвечает:

У ООО должна быть собственная учетная политика.

Компании, которые возникли после реорганизации, считаются вновь созданными. А значит, ООО нужно утвердить собственную учетную политику. Документ утвердите в течение 90 календарных дней с момента, когда запись о новой компании внесли в ЕГРЮЛ (п. 9 ПБУ 1/2008). При этом новая политика будет действовать с первого дня регистрации общества.

Способы учета для новой компании вы вправе выбирать независимо от того, что было в учетной политике унитарной организации. Можно полностью переписать документ или взять за основу старую учетную политику, если специфика деятельности не изменилась. В любом случае учетную политику нужно утвердить новым приказом руководителя общества с ограниченной ответственностью.

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