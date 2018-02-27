В учетной политике необходимо утвердить сами формы регистров.

Ссылки на бухгалтерскую программу не достаточно. Данные из первички компания регистрирует и накапливает в регистрах учета. Формы регистров организация разрабатывает самостоятельно с учетом требований к обязательным реквизитам, которые перечислены в законе (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ). Утвердить документы нужно в учетной политике.

Если в регистрах, которые создает программа, есть все нужные реквизиты, можно работать с этими документами. Но это не освобождает от обязанности утвердить формы. Распечатайте их и приложите к политике.