3327 февраля 2018

Пользуемся только теми регистрами учета, которые формирует бухгалтерская программа. Можно ли записать в учетной политике, что мы применяем регистры, которые есть в конкретной программе для автоматизации бухучета?

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отвечает:

В учетной политике необходимо утвердить сами формы регистров.

Ссылки на бухгалтерскую программу не достаточно. Данные из первички компания регистрирует и накапливает в регистрах учета. Формы регистров организация разрабатывает самостоятельно с учетом требований к обязательным реквизитам, которые перечислены в законе (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ). Утвердить документы нужно в учетной политике.

Если в регистрах, которые создает программа, есть все нужные реквизиты, можно работать с этими документами. Но это не освобождает от обязанности утвердить формы. Распечатайте их и приложите к политике.

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