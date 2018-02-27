1927 февраля 2018

Учредитель не числится в штате компании. Мы заключили с учредителем договор подряда и направили в командировку в Германию. Мы вправе учесть расходы на билеты и проживание? В договоре с учредителем есть условие о том, что компания возмещает ему расходы на поездку в другую страну.

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отвечает:

В таком случае мы считаем, что вы вправе учесть расходы.

В качестве командировочных можно списывать стоимость билетов и проживания для сотрудников компании. То есть работников, с которыми действует трудовой договор (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Так как учредитель не в штате, списать траты как командировочные не получится.

В то же время вы предусмотрели условие о возмещении расходов в договоре подряда. А значит, компания вправе учесть стоимость билетов и проживания как прочие обоснованные расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 21.07.17 № 03-03-06/1/46709).

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