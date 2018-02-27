1327 февраля 2018

Занимаемся переработкой отходов цветных металлов. Чтобы перевозить их, пользуемся услугами транспортных компаний. Для перевозки шлака алюминия транспортная компания должна получить лицензию. Но таких организаций практически нет. Мы вправе учитывать расходы, если услуги окажет контрагент без лицензии? Контрагенты зарегистрированы в ЕГРЮЛ и платят налоги. У них нет только лицензии на перевозку опасных грузов.

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы, но не исключены споры.

Кодекс разрешает учитывать траты на услуги, которые нужны для деятельности (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). Компания, которая хочет получить лицензию, должна выполнить требования — по-особому оборудовать автомобили и оснастить их специальными знаками (постановление Правительства РФ от 03.10.15 № 1062.).

Раз у контрагента нет лицензии, он не соблюдает требования и нарушает закон. Согласно новой статье 54.1 НК РФ, нарушения контрагента не должны влиять на компанию, если сделка была реальной. Если у вас есть доказательства, что перевозчик оказал услугу, вы вправе учесть расходы. Но при этом высока вероятность, что инспекторы будут спорить с вами. А отсутствие лицензии у контрагента они используют как доказательство, что сделка нереальная.

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