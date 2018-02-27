Вы вправе учесть расходы, но не исключены споры.

Кодекс разрешает учитывать траты на услуги, которые нужны для деятельности (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). Компания, которая хочет получить лицензию, должна выполнить требования — по-особому оборудовать автомобили и оснастить их специальными знаками (постановление Правительства РФ от 03.10.15 № 1062.).

Раз у контрагента нет лицензии, он не соблюдает требования и нарушает закон. Согласно новой статье 54.1 НК РФ, нарушения контрагента не должны влиять на компанию, если сделка была реальной. Если у вас есть доказательства, что перевозчик оказал услугу, вы вправе учесть расходы. Но при этом высока вероятность, что инспекторы будут спорить с вами. А отсутствие лицензии у контрагента они используют как доказательство, что сделка нереальная.