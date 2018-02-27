Учет зависит от сроков договора.

Компания приобрела гарантию, чтобы заключить договор, поэтому траты на вознаграждение банку учитывайте в расходах по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Если работы вы закончите до конца года, расходы учитывайте сразу. В день, когда получили гарантию, спишите ее стоимость в дебет счета 20 «Основное производство» (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н, п. 18 ПБУ 10/99).

Если контракт приходится на текущий и следующий отчетные периоды, расходы нужно распределить. В этом случае доходы и расходы по договору учитывайте по правилам ПБУ 2/2008.

Расходы на гарантию отразите на счете 97 «Расходы будущих периодов» (п. 16 ПБУ 2/2008). На счет 20 стоимость гарантии списывайте постепенно пропорционально доходу. Порядок расчета суммы, которую вы будете учитывать в расходах, пропишите в учетной политике.