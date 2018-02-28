Попросите у сотрудника документы, которые подтвердят период работы в ликвидированной компании. На основании этих бумаг внесите записи в книжку.

Ошибки в трудовой книжке исправляет тот работодатель, который их допустил. Но есть исключение. Если бывший работодатель ликвидировался, ошибки исправляет новый (п. 27, 28Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Чтобы исправить ошибки, вашей компании нужно получить от работника документы, которые подтвердят дату приема и увольнения из прежней организации. Подойдут трудовой договор и приказы о приеме и увольнении. Если у работника документов нет, он может получить их из архива, куда бумаги должен был сдать бывший работодатель. Для этого сотрудник должен подать в архив запрос по форме (приложение 3 к приказу Росархива от 09.01.17 № 1).

Бывший работодатель внес записи не в тот раздел книжки. В таком случае сведения нужно не исправлять, а внести в верный раздел. В разделе «Сведения о работе» записи пронумеруйте по порядку, в графе 2 запишите дату начала работы. В графе 3 впишите название прошлой компании и должности. В последнюю графу внесите реквизиты приказов о приеме, увольнении или других документов, а также приказа вашей компании об исправлении записей. Даже если работник принес только один документ, например справку из архива, сделайте отдельные записи о приеме, переводе и пр. С документов работника снимите копии, а оригиналы верните ему.

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