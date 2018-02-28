Учитывайте расходы, если готовы к спору с налоговиками.

Реклама — это любая информация, которая должна вызвать интерес к компании у неопределенного круга «физиков» и других организаций. Для продвижения через печатные издания есть особенность. Если газета не специализируется на рекламе, статью нужно обозначить словами «на правах рекламы» (ст. 16 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ). В Минфине считают, что без этой пометки учесть расходы нельзя (письмо от 15.06.11 № 03-03-06/2/94).

Компания потратилась, чтобы привлечь контрагентов. Расходы обоснованны, но инспекторы могут их снять, если реклама скрытая. Защититься получится в суде. Ведь из-за того, что издание нарушит правила по размещению информации, она не перестанет быть рекламной (постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.02.15 № Ф05-621-2015).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>