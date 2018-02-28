Безопаснее начислить НДС с питания.

Компания покупает обеды, а затем передает сотрудникам. Формально происходит реализация. Даже если работники получают обеды по той же цене, которую компания заплатила поставщику ланчей. Безопаснее исчислить НДС в момент, когда передаете обеды работникам.

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Налог с покупки вы вправе принять к вычету (письмо ФНС России от 31.10.14 № ГД-4-3/22546). Если компания удерживает с зарплаты сотрудников стоимость ланчей, которую заплатила поставщику, вычеты будут равны начислениям. Тогда налога к уплате не будет.

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