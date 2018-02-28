Платим вмененный налог, деятельность ведем в Тосненском районе области. Оказываем услуги по распечатке текстов, фотографий — это прочие бытовые услуги. Хотим добавить еще один вид деятельности и перевести его на вмененку — фотоуслуги. Будем делать срочные фото для документов. Надо сообщать в инспекцию, что мы добавим новый вид деятельности?
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