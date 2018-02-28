5528 февраля 2018

Мы по ошибке переплатили работнице пособие по беременности и родам. Директор узнал об этом и распорядился зачесть переплату в счет пособия по уходу за ребенком. Получается, что в течение двух месяцев мы ничего не будем платить работнице. Мы вправе так поступать?

Тема:

отвечает:

Вы не вправе без согласия работницы удержать переплату.

Компания вправе удержать переплату по пособиям, только если допустила счетную ошибку или сотрудница повела себя недобросовестно. К примеру, если она представила недостоверные данные, в том числе справки о заработке с прошлой работы (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). К счетным относятся арифметические ошибки (письмо Роструда от 01.10.12 № 1286-6-1). Если вы допустили именно такую, то можете удержать переплату, в том числе из пособия за следующий месяц.

Удержать сразу всю переплату нельзя. Из зарплаты или пособия сотрудницы за раз можно вычесть не более 20 процентов. При этом у работницы нужно получить согласие (ч. 3 ст. 137 ТК РФ, письмо ФСС РФ от 20.08.07 № 02–13/07–7922). Если ошибка несчетная, удерживать деньги нельзя. Но вы можете попросить, чтобы сотрудница добровольно вернула переплату в кассу компании или на расчетный счет.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.