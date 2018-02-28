Вы не вправе без согласия работницы удержать переплату.

Компания вправе удержать переплату по пособиям, только если допустила счетную ошибку или сотрудница повела себя недобросовестно. К примеру, если она представила недостоверные данные, в том числе справки о заработке с прошлой работы (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). К счетным относятся арифметические ошибки (письмо Роструда от 01.10.12 № 1286-6-1). Если вы допустили именно такую, то можете удержать переплату, в том числе из пособия за следующий месяц.

Удержать сразу всю переплату нельзя. Из зарплаты или пособия сотрудницы за раз можно вычесть не более 20 процентов. При этом у работницы нужно получить согласие (ч. 3 ст. 137 ТК РФ, письмо ФСС РФ от 20.08.07 № 02–13/07–7922). Если ошибка несчетная, удерживать деньги нельзя. Но вы можете попросить, чтобы сотрудница добровольно вернула переплату в кассу компании или на расчетный счет.