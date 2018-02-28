1728 февраля 2018

Мы на упрощенке. Заказали видеоролик о компании. Ролик разместим на нашем официальном сайте. По документам в стоимость входят услуги оператора и монтаж видео. Мы вправе учесть расходы на видео?

Темы:

отвечает:

Спишите траты, если ролик будет не только о компании, а также о ваших товарах или услугах.

Компании на упрощенке учитывают только те расходы, которые названы в закрытом списке. Видеороликов в перечне нет, но можно учесть расходы по другим подходящим основаниям. На упрощенке можно списывать расходы на рекламу товаров, работ, услуг (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Если в ролике есть информация о том, что продает или какие услуги оказывает организация, вы вправе списать траты. Иначе делать это рискованно.

Рекламные расходы учитывайте по правилам для компаний на общей системе (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Некоторые виды затрат на продвижение можно списать полностью, другие нужно нормировать. Рекламу в интернете кодекс разрешает учесть полностью (п. 4 ст. 264 НК РФ). Поэтому спишите расходы после того, как оплатите услуги и разместите ролик на сайте.

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