Учитывать расходы на горючее рискованно.

Работник в отпуске не должен выполнять трудовые обязанности (ст. 106, 107 ТК РФ). Директор ездит на объекты по собственной инициативе. А значит, использует служебную машину и расходует бензин для cвоих нужд. Даже если руководитель составляет путевые листы и ездит по делам компании, учесть расходы вы не вправе. Защитить их не получится даже в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.12.12 № А41-20691/11).

Более того, налоговики могут потребовать НДФЛ. Ведь сотрудник получает доход, если ездит на служебной машине по личным делам (письмо Минфина России от 09.03.17 № 03-04-05/13125).

Чтобы учесть расходы, оформите директору вызов из отпуска в дни, когда он ездил по объектам (ст. 125 ТК РФ). Оформите его согласие и начислите зарплату.