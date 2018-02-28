2128 февраля 2018

Занимаемся строительством. Директор лично контролирует качество работы. Сейчас он в ежегодном отпуске, но все равно приезжает на объекты, при этом использует служебную машину. Путевые листы заполняет как обычно. Мы вправе учесть в расходах бензин, который директор потратил на поездки в отпуске?

Темы:

отвечает:

Учитывать расходы на горючее рискованно.

Работник в отпуске не должен выполнять трудовые обязанности (ст. 106, 107 ТК РФ). Директор ездит на объекты по собственной инициативе. А значит, использует служебную машину и расходует бензин для cвоих нужд. Даже если руководитель составляет путевые листы и ездит по делам компании, учесть расходы вы не вправе. Защитить их не получится даже в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.12.12 № А41-20691/11).

Более того, налоговики могут потребовать НДФЛ. Ведь сотрудник получает доход, если ездит на служебной машине по личным делам (письмо Минфина России от 09.03.17 № 03-04-05/13125).

Чтобы учесть расходы, оформите директору вызов из отпуска в дни, когда он ездил по объектам (ст. 125 ТК РФ). Оформите его согласие и начислите зарплату.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.