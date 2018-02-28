Запросите у контрагента письмо с просьбой вернуть ошибочный перевод и не начисляйте налог.

Деньги, которые компания получила по ошибке, вы вернете на счет контрагенту. Это не плата за услуги или будущие работы, поэтому начислять с них НДС не нужно (письмо Минфина России от 02.08.10 № 03-07-11/329). В то же время инспекторы могут посчитать, что компания получила аванс и должна была начислить налог сразу, как только получила деньги (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Чтобы обезопасить компанию, попросите у контрагента письмо с просьбой вернуть деньги. Пусть контрагент запишет, что перевел деньги по ошибке. В платежном поручении отразите, что возвращаете ошибочный платеж. Даже если эти документы не убедят инспекторов, защититься получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.02.10 № КА-А40-450-10-1,2).