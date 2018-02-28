7728 февраля 2018

Контрагент по ошибке перечислил на наш расчетный счет деньги. Мы вернем их в следующем налоговом периоде. Надо ли начислять НДС на ошибочную сумму?

Тема:

отвечает:

Запросите у контрагента письмо с просьбой вернуть ошибочный перевод и не начисляйте налог.

Деньги, которые компания получила по ошибке, вы вернете на счет контрагенту. Это не плата за услуги или будущие работы, поэтому начислять с них НДС не нужно (письмо Минфина России от 02.08.10 № 03-07-11/329). В то же время инспекторы могут посчитать, что компания получила аванс и должна была начислить налог сразу, как только получила деньги (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Чтобы обезопасить компанию, попросите у контрагента письмо с просьбой вернуть деньги. Пусть контрагент запишет, что перевел деньги по ошибке. В платежном поручении отразите, что возвращаете ошибочный платеж. Даже если эти документы не убедят инспекторов, защититься получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.02.10 № КА-А40-450-10-1,2).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.