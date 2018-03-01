251 марта 2018

Покупатели могут потребовать деньги за некачественный товар или неоказанную услугу по договору, который компания заключила до перехода на онлайн-кассы. Например, на первую предоплату за путевку турагентство выбило чек на обычной кассе, при окончательном расчете клиенты получили онлайн-чек. Тур аннулировали, деньги нужно вернуть. Какую сумму пробивать на онлайн-кассе: общую или на которую компания пробила онлайн-чек?

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отвечает:

Выбейте чек на всю сумму, которую вернете покупателю.

В этой ситуации не важно, на какой кассе компания пробила чек на аванс и полную оплату. Кассовый чек — это первичный учетный документ, который продавец выбивает в момент расчетов с покупателем (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Возврат денег — это тоже расчеты с клиентом. Выбить чек с признаком «Возврат прихода» нужно на всю сумму, которую компания передает покупателю.

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