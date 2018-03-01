Выбейте чек на всю сумму, которую вернете покупателю.

В этой ситуации не важно, на какой кассе компания пробила чек на аванс и полную оплату. Кассовый чек — это первичный учетный документ, который продавец выбивает в момент расчетов с покупателем (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Возврат денег — это тоже расчеты с клиентом. Выбить чек с признаком «Возврат прихода» нужно на всю сумму, которую компания передает покупателю.

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