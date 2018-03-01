Не обязательно возвращать деньги покупателю, чтобы исправить ошибку в реквизитах чека.

Форма расчета — обязательный реквизит (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). Ошибку надо исправить. Для этого выбейте чек с признаком расчета «Возврат прихода». В нем отразите те же данные, что в ошибочном чеке.

Дополнительно укажите фискальный признак первоначального чека с ошибкой (приложение 2 к приказу ФНС России от 21.03.17 № ММВ-7-20/229@). Затем оформите новый чек с признаком расчета «Приход» и верными реквизитами.

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