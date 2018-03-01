Компании надо предпринять меры, чтобы устранить неполадку.

Продавцы в момент расчета должны передавать налоговикам фискальные данные (п. 6 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ). При этом фискальный накопитель перестанет формировать фискальный признак документов, если через 30 календарных дней после формирования фискального признака оператор не вышлет подтверждение (абз. 21 п. 1 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ).

Эта норма позволяет компании некоторое время продолжить работать на ККТ. Стоит передать поврежденную кассовую технику на экспертизу производителю. Он выдаст документ — акт или заключение, который подтвердит поломку не по вине компании. Если после устранения неполадок данные не уйдут в налоговую автоматически, попросите производителя извлечь данные чеков из памяти на электронный носитель. Данные передайте в налоговую с заявлением в свободной форме.

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