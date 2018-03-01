271 марта 2018

Если онлайн-касса совсем сломается, вправе ли компания торговать?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Если ККТ не выбивает чеки, то использовать ее в работе нельзя. А торговать без кассы компания не вправе. На такой случай рекомендую приобрести резервную онлайн-кассу. Ее также надо поставить на учет.

Не страшно, если компания поставит кассу на учет и не будет пользоваться аппаратом. Но если основная ККТ сломается, магазин сможет продолжить вести деятельность.

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