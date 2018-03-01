Практически все суды подтверждают право компаний предложить работнику уйти по соглашению сторон вместо увольнения «по статье». Это не давление на работника.

Когда к работнику есть претензии, ему предлагают уйти по соглашению сторон. Альтернатива — увольнение по дисциплинарному основанию. Работники соглашаются на предложение, но некоторые потом идут судиться. Их довод — увольнение вынужденное. Суды обычно встают на сторону компаний. Понуждение к подписанию соглашения должны доказывать работники. Часто они не могут это сделать. Cуды признают увольнение законным.

Работники выигрывают дела, если не давали согласие на увольнение. Например, отказ уходить по этому основанию выразили на приказе о расторжении договора или письменно отозвали заявление об увольнении по соглашению. Также работникам помогают коллеги. Они подтверждают в суде, что начальник повышал на работника голос и угрожал.