131 марта 2018

Компания наняла работника в октябре. Он принес справку, что в августе во время работы у другого работодателя сдавал кровь. Дополнительный день отдыха по прежнему месту работы работник не брал. Он просит предоставить ему выходной. Как нам поступить?

Тема:

отвечает:

Предоставьте работнику дополнительный день отдыха. Сложившейся судебной практики по этому вопросу нет. Поэтому, чтобы избежать претензий ГИТ и иска донора, удовлетворите его просьбу.

Работнику после каждого дня сдачи крови предоставляют дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Использовать выходной можно в течение года (части 4 и 5 ст. 186 ТК РФ). Сохраняется ли за донором это право при переходе в другую компанию, закон не указывает. На практике сформировались две позиции.

Согласно первой право на дополнительный день отдыха сохраняется в течение года с момента сдачи крови. Причем ТК РФ не говорит, что это нужно сделать в период работы у конкретного работодателя. Выходной предоставляют за сам факт сдачи крови. Поэтому новый работодатель обязан дать донору день отдыха, если тот не использовал его по прежнему месту работы (определение Ленинградского областного суда от 05.06.2013 по делу № 33–2573/2013).

Сторонники второй позиции считают, что день отдыха сгорает при увольнении. По мнению Роструда, закон не предусматривает предоставление другим работодателем дополнительного выходного за сдачу крови (п. 9 письма от 19.03.2012 № 395-6-1). Если донор не использовал этот день до увольнения, то утрачивает на него право и не может требовать от нового работодателя предоставить его.

Таким образом, норм закона и однородной судебной практики по этому вопросу нет. Но есть риск претензий ГИТ и признания судом отказа работнику незаконным. Чтобы избежать этого, предоставьте донору дополнительный день отдыха. Зафиксируйте такое решение вопроса в локальном акте. С его помощью вы ответите на возможные вопросы налоговой.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.