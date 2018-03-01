Предоставьте работнику дополнительный день отдыха. Сложившейся судебной практики по этому вопросу нет. Поэтому, чтобы избежать претензий ГИТ и иска донора, удовлетворите его просьбу.

Работнику после каждого дня сдачи крови предоставляют дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Использовать выходной можно в течение года (части 4 и 5 ст. 186 ТК РФ). Сохраняется ли за донором это право при переходе в другую компанию, закон не указывает. На практике сформировались две позиции.

Согласно первой право на дополнительный день отдыха сохраняется в течение года с момента сдачи крови. Причем ТК РФ не говорит, что это нужно сделать в период работы у конкретного работодателя. Выходной предоставляют за сам факт сдачи крови. Поэтому новый работодатель обязан дать донору день отдыха, если тот не использовал его по прежнему месту работы (определение Ленинградского областного суда от 05.06.2013 по делу № 33–2573/2013).

Сторонники второй позиции считают, что день отдыха сгорает при увольнении. По мнению Роструда, закон не предусматривает предоставление другим работодателем дополнительного выходного за сдачу крови (п. 9 письма от 19.03.2012 № 395-6-1). Если донор не использовал этот день до увольнения, то утрачивает на него право и не может требовать от нового работодателя предоставить его.

Таким образом, норм закона и однородной судебной практики по этому вопросу нет. Но есть риск претензий ГИТ и признания судом отказа работнику незаконным. Чтобы избежать этого, предоставьте донору дополнительный день отдыха. Зафиксируйте такое решение вопроса в локальном акте. С его помощью вы ответите на возможные вопросы налоговой.