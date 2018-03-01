491 марта 2018

На работу на неполный день вышел отец-одиночка. Он просит предоставить ему перерывы для кормления ребенка. Положены ли отцам такие перерывы? Если да, то имеет ли значение, что он работает неполный день?

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отвечает:

Отцам-одиночкам нужно предоставлять перерывы на кормление ребенка до полутора лет. Работа в условиях неполного времени не лишает работника этой гарантии, если он трудится больше 3 часов в день.

Матери и отцы, которые воспитывают детей одни, имеют одинаковые льготы и гарантии (ст. 264 ТК РФ). Среди них — 30-минутные перерывы для кормления ребенка в возрасте до полутора лет. Предоставляют их каждые 3 часа. Это минимальные цифры, работодатель вправе предоставлять перерывы чаще и более продолжительные (ст. 258 ТК РФ).

Перерывы для кормления ребенка включают в рабочее время и оплачивают в размере среднего заработка. По заявлению работника их присоединяют к обеденному перерыву или переносят на начало или конец рабочего дня (части 3 и 4 ст. 258 ТК РФ).

Неполное рабочее время не влияет на получение льгот (ч. 4 ст. 93 ТК РФ). Поэтому перерывы на кормление отцу-одиночке надо предоставить, даже если он работает неполный день. При этом если он трудится менее 3 часов в день, перерывы ему не положены. Это связано с тем, что их предоставляют каждые 3 часа (ч. 1 ст. 258 ТК РФ).

Чтобы воспользоваться правом на перерывы, работник пишет заявление и прикладывает к нему свидетельство о рождении ребенка. Это нужно, чтобы подтвердить его возраст. Дополнительно отец-одиночка должен подтвердить свой статус. Например, предъявить свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав. После с работником заключают дополнительное соглашение к трудовому договору и издают приказ о предоставлении перерывов.

Если специфика труда не предполагает регулярные отлучки, то отца по его заявлению переводят на другую работу (ч. 4 ст. 254 ТК РФ).

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