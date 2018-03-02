102 марта 2018

Власти регионов смогут уменьшать налоговую ставку по ЕСХН до нуля. Законопроект с такими поправками Госдума приняла в первом чтении больше двух с половиной лет назад. Однако только в феврале 2018 года началась активная подготовка проекта ко второму чтению. Кто сможет воспользоваться выгодными изменениями?

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отвечает:

Действительно, законопроект предполагает право любого субъекта Российской Федерации применять дифференцированную ставку по ЕСХН в пределах от 0 до 6 процентов.

Власти конкретного региона будут решать, предоставить такое право для всех или только для отдельных категорий сельхозпроизводителей. Например, в зависимости от видов продукции, работ и услуг, размера доходов, места работы, средней численности работников.

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