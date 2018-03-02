Действительно, законопроект предполагает право любого субъекта Российской Федерации применять дифференцированную ставку по ЕСХН в пределах от 0 до 6 процентов.
- Важная статья:
- Изменился порядок расчета имущественных налогов
Власти конкретного региона будут решать, предоставить такое право для всех или только для отдельных категорий сельхозпроизводителей. Например, в зависимости от видов продукции, работ и услуг, размера доходов, места работы, средней численности работников.
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