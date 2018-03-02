ФНС планирует начать работу по исключению организаций из ЕГРЮЛ по этому основанию с марта 2018 года.
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Перед тем как исключить компанию из реестра, будет опубликована информация об этом в журнале «Вестник государственной регистрации». В первую очередь из реестра удалят компании с отметкой о недостоверности, которые являются недействующими. Это организации, которые в течение 12 месяцев не сдают отчетность и не проводят операции по счетам в банках.
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