722 марта 2018

В каких ситуациях чаще всего получается так, что запись о недостоверности содержится в ЕГРЮЛ более шести месяцев?

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отвечает:

В основном это ситуации, когда компания не пытается предоставить достоверные данные.

Например, довольно часто участник или директор компании признаются, что не имеют к ней никакого отношения. В этом случае инспекторы делают в реестре запись о недостоверности сведений об участнике или директоре.

Однако прежде чем внести такую запись, инспекторы направляют компании уведомление о необходимости представить достоверные данные для ЕГРЮЛ (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Таким образом, у компании есть возможность предоставить правильную информацию или подтвердить документами, что данные достоверны. Только если компания этого не сделала, в реестр внесут запись о недостоверности сведений.

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