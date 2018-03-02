Вправе.

Дата получения дохода в виде арендной платы — день, когда компания выдает деньги (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На эту дату налоговый агент исчисляет и удерживает НДФЛ.

Перечислить налог нужно не позднее следующего дня (п. 3, 6 ст. 226 НК РФ). Таким образом, в вашем случае не имеет значения, что «физик» получает выплату за два месяца аренды. Доходы относятся к одному месяцу, поэтому перечислить НДФЛ с них можно одной платежкой.