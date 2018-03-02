172 марта 2018

В компании два учредителя с долями в уставном капитале по 50 процентов. Один участник подал в ноябре заявление о выходе из общества. Действительную стоимость доли выплатили ему в январе. В расчете за какой период отражать доход учредителя?

Темы:

отвечает:

В 6-НДФЛ за первый квартал 2018 года.

В день, когда компания получила заявление учредителя о выходе из общества, доля учредителя становится собственностью компании (п. 2 ст. 94 ГК РФ).

В течение трех месяцев после этого нужно выплатить участнику действительную стоимость доли (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ).

Действительная стоимость доли — это доход участника. Удержать НДФЛ должна компания как налоговый агент (письмо Минфина России от 15.07.15 № 03-04-06/40675). При этом доход учредитель получает в день, когда компания перечислит ему деньги. Вы оплатите долю в январе. Доход относится к 2018 году.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.