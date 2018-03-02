В 6-НДФЛ за первый квартал 2018 года.

В день, когда компания получила заявление учредителя о выходе из общества, доля учредителя становится собственностью компании (п. 2 ст. 94 ГК РФ).

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В течение трех месяцев после этого нужно выплатить участнику действительную стоимость доли (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ).

Действительная стоимость доли — это доход участника. Удержать НДФЛ должна компания как налоговый агент (письмо Минфина России от 15.07.15 № 03-04-06/40675). При этом доход учредитель получает в день, когда компания перечислит ему деньги. Вы оплатите долю в январе. Доход относится к 2018 году.