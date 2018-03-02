172 марта 2018

Планируем подписать договор с новым поставщиком. В ЕГРЮЛ у контрагента есть запись о недостоверном адресе. Снимут ли налоговики расходы и вычеты по сделкам с таким продавцом?

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отвечает:

Налоговики не вправе снять расходы и вычеты по сделке, но споры не исключены.

Инспекторы ставят отметку в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений, если не обнаружили организацию по месту регистрации. Также запись внесут, если адрес массовый или собственник написал в инспекцию, что запрещает использовать адрес для регистрации. Отметка еще не означает, что поставщик проблемный. Кроме того, инспекторы не имеют права снимать расходы и вычеты из-за налоговых нарушений контрагентов (п. 3 ст. 54.1 НК РФ).

В то же время споры с налоговиками не исключены. Чтобы защитить расходы и вычеты, соберите доказательства, что сделка реальная и ее исполнил именно этот контрагент. У поставщика должны быть ресурсы для исполнения договора. Дополнительно попросите контрагента представить копии документов на офис и пояснить, почему данные в реестре ЕГЮРЛ недостоверные.

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