Обеспечительный платеж не облагается налогом.

Обеспечительный платеж — это гарантия исполнения обязательств (ст. 381.1 ГК РФ). Он не считается авансом или оплатой по договору. Поэтому в момент, когда компания получила деньги, не нужно исчислять НДС. Налог потребуется посчитать, только если компания зачтет обеспечение в счет оплаты по договору (письмо Минфина России от 03.11.15 № 03-03-06/2/63360).

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Минфин требует включать коммуналку в доходы

Вы удержали платеж как штраф за нарушение договорных обязательств. Это не плата за услугу аренды. Неустойку или штраф не облагают НДС (письмо ФНС России от 03.04.13 № ЕД-4-3/5875@).

Налог, который вы по ошибке заплатили с обеспечительного платежа, вы вправе вернуть. Для этого уточните декларацию за период, в котором допустили ошибку. А затем подайте заявление на зачет или возврат НДС.