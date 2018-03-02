Перевыставляйте счет-фактуру экспедитора, если по договору выступаете посредником.

По договору транспортной экспедиции компания обязана организовать перевозку. Заказчик платит за услугу по организации перевозки и за саму перевозку (ст. 801 ГК РФ, п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.06 № 554). На услуги, которые вы покупаете для клиента по его поручению, нужно перевыставить счет-фактуру. Если по договору компания должна заключать для заказчика контракты с другими экспедиторами, перевыставляйте счет-фактуру как посредник.

В договоре можно прописать, что экспедитор вправе передать часть своих обязанностей другой компании (ст. 805 ГК РФ). Тогда услуги стороннего экспедитора вы будете покупать не для клиента, а для себя. Перевыставлять счет-фактуру заказчику не нужно.